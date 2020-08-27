Российские операторы связи отменяют безлимитные тарифы

арплрплпопибо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Операторы сотовой связи в России стали отказываться от безлимитных тарифов.

Так, в тарифе «Безлимитище» компании МТС с 27 августа внесены изменения. Клиенты могут остаться на прежнем опции и платить на 50-75 рублей больше, либо перейти на новый тариф, где трафик будет составлять 30 Гб.

Популярная компания Теле2 также решила усовершенствовать услуги. С 26 августа тариф «Очень много интернета», который позволял за 200 рублей в месяц пользоваться Сетью без ограничения, в том числе в поездках по стране. Для пользователей, которые ранее подключали эту опцию, ничего не произойдет, но если абонент решил поменять тариф, то вернуться к «Очень много интернета» уже не получится.

Перемены не ждут лишь пользователей «ВТБ Мобайл», «Мегафоне» и Yota. Эти компании не планируют отменять безлимитные опции интернета.

В Danycom сообщили, что у них нет безлимитных тарифов, сообщают Известия.

В «Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и ФАС вовсе не ответили на этот вопрос.