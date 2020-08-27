Forbes назвал богатейших женщин России

За год состояние главы Wildberries Татьяны Бакальчук выросло со 100 миллионов до 1,1 миллиарда долларов. Фото Антон Новодережкин/ТАСС

Издание Forbes опубликовало рейтинг 25 самых богатых женщин России. Второй год подряд в списке есть сразу две женщины-миллиардера. Долгие годы единственным миллиардером в рейтинге богатейших женщин России была Елена Батурина.

Пандемия коронавируса и режим изоляции спровоцировали рост использования онлайн-магазинов с доставкой. Благодаря этом состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук увеличилось со 100 миллионов долларов до 1,1 миллиарда долларов. Капитал президента компании "Интеко" Елены Батуриной вырос со 100 миллионов долларов до 1,3 миллиарда долларов.