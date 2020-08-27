Эксперты рассказали, что делать россиянам на фоне сильного ослабления рубля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эксперты посоветовали россиянам в чем лучше хранить средства на фоне сильного ослабления рубля. Специалисты сходятся во мнении, что накопления в долларах стоит размещать на банковских депозитах, а евро иметь дома, так как банки предлагают по нему почти нулевые депозиты.

Если нет долгосрочного плана, то от покупки валюты сейчас лучше отказаться.

Куда безопаснее сейчас будет вложиться в облигации эмитентов, за чью устойчивость отвечает государство, например ВЭБа, акции зарубежных компаний на Санкт-Петербургской бирже.

- Но это инвестиции на продолжительный срок, так как на короткой дистанции налоги на курсовую разницу съедят всю доходность, - отметила независимый финансовый консультант Наталья Смирнова.

Что касается рубля, то сегодня его позиции слабеют. В паре с евро российская валюта близка к преодолению порога в 90, с долларом — закрепилась на уровне 75. Не исключено, что в ближайшее время валюта перешагнет отметку - антирекорд: 83 рубля за доллар и 100 рублей за евро, сообщает телеканал "360".

- Помимо политических факторов, самое весомое давление оказывает выход иностранцев из российского госдолга, так как доходность по ОФЗ опустилась до минимума, - комментирует «Известиям» руководитель инвестиционного направления mkb private bank банка МКБ Валентин Журба.