Кэшбек за путевки по России заинтересовал более одного миллиона пользователей

Более миллиона россиян заинтересовались программой кэшбека за путевки по стране Фото: Юлия СМИРНОВА

Более миллиона россиян заинтересовались программой приобретения тура по стране со скидкой. Именно такое число уникальных пользователей посетили сайт программы «Доступные путешествия по России» за первые пять дней с момента запуска. А общая сумма приобретенных путевок достигла уже полумиллиарда рублей.

«Мы считаем старт программы успешным. Наша ключевая задача - сделать отдых в стране для тех, кто решил провести его в России, доступнее и разнообразнее. Программа также должна помочь бизнесу преодолеть негативные последствия кризиса и строить планы на будущее», - цитирует руководителя Ростуризма Зарину Догузову «Российская газета».

Напомним, приобрести туры по России в рамках программы можно с 21 по 28 августа 2020 года. За покупку таких путевок отдыхающие смогут получить компенсацию до 20% от стоимости тура. Однако для этого покупателям необходимо соблюсти ряд условий.

Чтобы получить кэшбек с покупки путевки выбрать и оплатить ее нужно на официальном сайте программы «Доступные путешествия по России». При этом оплата должна пройти с карты «Мир», зарегистрированной в одноименной программе лояльности. Возврат денежных средств придет на карту в течение пяти дней с момента покупки, напоминает сайт argumenti.ru.