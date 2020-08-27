Россиянам могут запретить возвращать товары, купленные в интернете Фото: Анастасия Осипова

Россиянам хотят запретить возвращать товары, купленные в интернете, в семидневный срок. Речь идет о смартфонах, косметике, парфюмерии, нижнем белье и сложной бытовой технике без брака и изъянов.

Сегодня аналогичный запрет действует только для стационарной розницы. Онлайн просит Минпромторг распространить правило и на виртуальную.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ напомнил, что правило о возврате было установлено еще 28 лет назад, когда в стране стали развиваться дистанционные продажи.

Действующее регулирование дает право возвратить товары надлежащего качества только тем потребителям, которые купили их в онлайне.

- Такой подход был призван стимулировать онлайн продажи и снизить нагрузка на традиционную торговлю, мощности которой в то время заметно отставали от потребительского спроса, - пояснил «Известиям» Шелец.

Приобретая товар в интернете человек не может его потрогать и примерить, а значит должен рассчитывать на возможность возврата.

А вот президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов выступает в поддержку инициативы.

- Покупатель открыл книгу, и уже после этого она фактически потеряла товарный вид, но ритейлер всё равно должен принять обратно продукцию у потребителя и попытаться ее перепродать. В целом у компаний небольшой процент возврата, в зависимости от категорий он колеблется от 3 до 15%, - подчеркнул Иванов.

Тем временем из-за утечки данных в одном интернет-магазине в сети оказались сведения о банковских картах клиентов. В банках поспешили заверить, что речь идет лишь о технических сведениях, с помощью которых нельзя совершать операции, карточки лучше перевыпустить, сообщает телеканал "360".