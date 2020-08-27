Лукашенко сообщил о внешнем давлении на внутреннюю экономику Беларуси

Лукашенко заявил, что ощущается давление на внутриэкономическую ситуацию Беларуси извне Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил на совещании по работе Минпрома, что ощущается давление на внутриэкономическую ситуацию извне.

- Ещё раз хочу подчеркнуть: никакой безвозмездной помощи нам никто не окажет. Нам надо рассчитывать на свои силы и возможности, - сказал Лукашенко и добавил, ситуацию в Беларуси пытаются раскачать как изнутри, так и извне.

На совещании он также отметил влияние политической обстановки в республике на экономику в целом и что стабилизация обстановки на западных границах обходится бюджету страны в огромные деньги.