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Политика

Лукашенко сообщил о внешнем давлении на внутреннюю экономику Беларуси

Президент Беларуси также заявил, что никто не окажет безвозмездной помощи республике
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Лукашенко заявил, что ощущается давление на внутриэкономическую ситуацию Беларуси извне

Лукашенко заявил, что ощущается давление на внутриэкономическую ситуацию Беларуси извне

Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил на совещании по работе Минпрома, что ощущается давление на внутриэкономическую ситуацию извне.

- Ещё раз хочу подчеркнуть: никакой безвозмездной помощи нам никто не окажет. Нам надо рассчитывать на свои силы и возможности, - сказал Лукашенко и добавил, ситуацию в Беларуси пытаются раскачать как изнутри, так и извне.

На совещании он также отметил влияние политической обстановки в республике на экономику в целом и что стабилизация обстановки на западных границах обходится бюджету страны в огромные деньги.

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