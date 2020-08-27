Познер назвал преимущества отсталости России от Запада Фото: Алексей БУЛАТОВ

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил о том, что Россия пока отстает от стран Европы, однако в этом есть плюсы.

- Мы, конечно, отстали. Россия в этом смысле как страна отсталая, имеет некоторые преимущества, потому что она может не повторять того, что делали другие. Я не согласен, что она катится в пропасть. Когда возникло Возрождение, считали, что все, конец, а это было начало. После тёмных веков случается рассвет, - такую запись он опубликовал в авторской колонке на сайте "Познер Online".

Таким образом Познер отреагировал на высказывание режиссера Андрея Кончаловского. В интервью с ним Кончаловский сказал, что европейская цивилизация "катится в пропасть", а за ней следует и Россия. Однако Познер с высказыванием не согласился.

- Я не считаю, что Россия куда-то катится. Да, меняется, и многие воспринимают эти изменения как катастрофу. И это характерно, это естественно, - добавил он.

Напомним, Владимир Познер ведет авторскую программу "Познер" на Первом канале. Он имеет гражданство трех стран - России, Франции и США.