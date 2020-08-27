Глава Башкирии рассказал, что будет с содовой компанией, чьи разработки велись на Куштау

Радий Хабиров расскзал о дальнейшей судьбе Башкирской содовой компании. Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил 17 августа руководству республики и правительству разобраться в ситуации вокруг горы Куштау, против ведения разработок на которой выступили экоактивисты. Он отметил, что доля государства в Башкирской содовой компании, занимающейся разработками на Куштау, снизилась с 62% до 38%.

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда", что предприятие сейчас принадлежит акционерам, а во владении республики - 38% Башкирской содовой компании.

- С 38 процентами мы никак не можем влиять ни на стратегию развития там, ни на какие-то иные решения. Я надеюсь, что предприятие будет спокойно работать. Но я также очень рассчитываю, что после всех судебных процедур предприятие вернётся в собственность республики, - отметил Хабиров.

Он также рассказал, что у властей Башкирии есть ясное и чёткое понимание дальнейшего развития предприятия и поиска нужных источников сырья.

- У нас есть видение, что нужно точно сокращать огромные, абсолютно непроизводственные траты. Одно только содержание офиса в Москве стоит 1,5 миллиарда рублей. Сократив даже только это содержание офиса в Москве, можно уже направить эти деньги на модернизацию и на то, что сырье придётся возить из других источников, - заявил глава Башкортостана.

Радий Хабиров также отметил, что власти республики будут спокойно ждать, а работа предприятия не будет останавливаться.

- Спокойно будем ждать решения суда. И я считаю, что республика будет более эффективно управлять предприятием, - заключил он.