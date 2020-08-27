Россиянам хотят оформить доступ к госуслугам через банки, салоны связи и почту

Госуслуги можно будет получить в банках, салонах связи и на почте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Получение госуслуг для россиян хотят сделать возможным через отделения банков, салонов связи или почты. Соответствующий законопроект с поправками в закон о госуслугах Минэкономразвития внесло на рассмотрение в правительство. Кроме того, согласно инициативе авторов документа, получать госуслуги можно будет как по время очного визита, так и в электронном виде.

Как отметил замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев, большинство услуг россияне смогут получать в проактивном формате. Для выполнения той или иной процедуры гражданину достаточно будет просто дать согласие на едином портале госуслуг.

В настоящее время такой формат уже используется, но только частично. К примеру, для получения материнского капитала уже не нужно писать заявление. Если молодые родители зарегистрированы на портале госуслуг, но их сертификат автоматически появляется в личном кабинете. Согласно законопроекту аналогичным образом теперь будут работать и другие услуги, передает «Российская газета».

Напомним, ранее стало известно, что в Подмосковье в многофункциональных центрах стала доступна новая услуга – доставка готовых документов. Пилотный проект запустили в семи муниципалитетах, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областное Министерство госуправления, ИТ и связи.