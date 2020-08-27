Путин о Белоруссии: Россия ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин дал большое интервью по актуальным темам. В нем глава государства высказался о Белоруссии. Фрагмент его выступления показал телеканал "Россия 1".

По словам главы государства, Россия ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы.

Президент также отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, "пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой."

- Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем, - заявил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что традиционная прямая линия с президентом была отменена в этом году из-за пандемии коронавируса, но Путин за это время выступил с несколькими обращениями к гражданам России.