Лукашенко: Против Беларуси ведут гибридную войну и "дипломатическую бойню"

Лукашенко заявил, что против Беларуси ведётся "гибридная война" и "дипломатическая бойня" Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко заявил, что против Беларуси ведётся "гибридная война" и "дипломатическая бойня".

- Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне, - приводит слова Лукашенко БелТА.

Он также заявил на совещании по развитию организаций министерства промышленности в Минске, что "неустоявшиеся соседи" Беларуси в открытую заявляют насчёт повторных выборов и вмешиваются во внутренние дела государства, а также давят на него.