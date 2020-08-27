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Политика

Лукашенко: Против Беларуси ведут гибридную войну и "дипломатическую бойню"

По его словам, "неустоявшиеся соседи" вмешиваются во внутренние дела и давят на государство
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Лукашенко заявил, что против Беларуси ведётся "гибридная война" и "дипломатическая бойня"

Лукашенко заявил, что против Беларуси ведётся "гибридная война" и "дипломатическая бойня"

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко заявил, что против Беларуси ведётся "гибридная война" и "дипломатическая бойня".

- Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне, - приводит слова Лукашенко БелТА.

Он также заявил на совещании по развитию организаций министерства промышленности в Минске, что "неустоявшиеся соседи" Беларуси в открытую заявляют насчёт повторных выборов и вмешиваются во внутренние дела государства, а также давят на него.

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