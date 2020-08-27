«3 миллиона - это силища»: Лукашенко оценил ситуацию в Белоруссии

Лукошенко оценил ситуацию в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске оценил ситуацию в стране и отметил, что уже все люди почувствовали, что действующему президенту есть на кого опереться, передает БЕЛТА.

«Уже в митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего Президента выступило около 3 млн человек. Это же силища - 3 млн человек, - сказал Александр Лукашенко. - Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей - 80%, которые за нас проголосовали».

Он подчеркнул, что власти обязаны защитить людей, которые устали от беспорядков и хотят жить в спокойном Минске.

Напомним, что после выборов президента республики 9 августа, на улицах Минска и других городов Белоруссии начались акции протеста. Люди требовали пересчета голосов. Минные демонстрации быстро превратились в столкновения с силовыми структурами.

С забастовками выступили многие заводы страны. Александр Лукашенко лично встретился с рабочими и объяснил, что перевыборов в стране не будет. Позднее СК Белоруссии опубликовал материалы подтверждающие, что забастовки на заводах проходили под страхом смерти. Руководству предприятий были разосланы сообщения, в которых неизвестные грозили смертью семьям специалистов в случае отказа от массовых демонстраций против действующей власти.