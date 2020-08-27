Песков: В Кремле не понимают причин состояния Навального

Песков заявил, что в Кремле до сих пор нет понимания причин состояния Алексея Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле до сих пор нет понимания причин состояния Алексея Навального.

Напомним, политику стало плохо во время рейса Томск-Москва утром 20 августа. Рейс экстренно посадили в Омске, скорая госпитализировала политика, и в отделении реанимации Навальный впал в кому. Спустя почти двое суток он, по инициативе жены и брата, был транспортирован в немецкую клинику "Шарите" в Берлине.

Сайт KP.ru сообщал, что МВД проводит проверку всех мест, где был Навальный перед приступом в самолёте. Пока следов сильнодействующих препаратов не найдено.