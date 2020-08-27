Путин надеется на мирное разрешение ситуации в Белоруссии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о том, что надеется на мирное разрешение ситуации в Белоруссии. При этом, он подчеркнул, что на политические процессы в стране хотят повлиять извне.

- Дело не в том, что сейчас происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то процессов, как думают эти люди, их политическим интересам, - сказал Путин в большом интервью, фрагмент которого показал телеканал "Россия 1".