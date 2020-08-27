Путин о второй волне коронавируса: Надеюсь, что этого не произойдет Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в большом интервью оценил ситуацию с коронавирусом в стране. По его мнению ситуация постепенно стабилизируется.

Глава государства также призвал граждан соблюдать ограничительные меры, которые предлагают специалисты, ведь вирус никуда не делся.

- Чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее сможем побороть болезнь, - заявил Путин, передает "Россия 1".

Также глава государства заявил, что Россия осенью этого года представит вторую вакцину против коронавируса. Отечественная сыворотка будет готова к сентябрю и не будет уступать по своей эффективности и безопасности первой.

К слову, первую вакцину, как рассказал президент, уже испытала на себе его дочь. Решение о вакцинации она приняла самостоятельно, не посоветовавшись с отцом, выступив в качестве добровольца-испытателя. Сейчас у нее выявлены антитела к covid-19.

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