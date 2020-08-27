Путин о коронавирусе: Я надеюсь, нам удалось пройти пик

Путин призвал россиян продолжать соблюдать меры предосторожности, поскольку пандемия ещё не окончилась Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что России удалось пройти пик пандемии коронавируса.

- Во главу угла мы поставили жизнь людей. Мобилизация и усилия помогли к тому, что мы, надеюсь, прошли пик заболевания, - заявил Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

При этом президент Путин обратился к гражданам России, напомнив, что пандемия коронавируса продолжается и людям необходимо соблюдать все необходимые меры.

- Хочу обратиться к гражданам попросить: всё-таки иметь ввиду что вирус никуда не делся. Прошу соблюдать ограничительные меры, которые предлагают специалисты. Чем дисциплинированнее будем, тем быстрее сможем побороть болезнь.

При этом президент отметил, что Россия создала резерв коек и препаратов для лечение коронавируса.

- Весь арсенал этот - у нас в руках, исследования проводятся регулярно. Весь этот набор полученных знаний будет использоваться в дальнейшем, - заявил Путин и отметил, что в некоторых регионах России популяционный иммунитет превысил 25%.