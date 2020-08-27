Путин о коронавирусе: Я надеюсь, нам удалось пройти пик

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что России удалось пройти пик пандемии коронавируса.

- Во главу угла мы поставили жизнь людей. Мобилизация и усилия помогли к тому, что мы, надеюсь, прошли пик заболевания, - заявил Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

При этом президент Путин обратился к гражданам России, напомнив, что пандемия коронавируса продолжается и людям необходимо соблюдать все необходимые меры.

- Хочу обратиться к гражданам попросить: всё-таки иметь ввиду что вирус никуда не делся. Прошу соблюдать ограничительные меры, которые предлагают специалисты. Чем дисциплинированнее будем, тем быстрее сможем побороть болезнь.