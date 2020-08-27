Путин: В сентябре в России появится еще одна вакцина от коронавируса Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин заявил, что осенью в России появится еще одна вакцина от коронавирусной инфекции. Об этом глава государства заявил в большом интервью.

- У нас скоро должна появиться еще одна вакцина. Второй препарат будет готов в сентябре. И над ним работает институт "Вектор". Вакцины будут конкурировать между собой, - заявил президент.

Также Путин отметил, что и вторая российская вакцина будет надежной и эффективной.