Путин: После прививки у дочери появились антитела. Чувствует себя хорошо

Президент России Владимир Путин сообщил, что его дочь после вакцины от коронавируса российским препаратом "Спутник V" чувствует себя хорошо.

- Слава Богу, дочка чувствует себя хорошо. Она взрослый человек, доброволец и чувствует себя хорошо, - поделился президент, - Она общается с большим количеством людей, нужно чувствовать себя защищенной.

Путин также рассказал, что после прививки у дочери на следующий день была небольшая температура, но сейчас её самочувствие наладилось.

Президент также отметил, что разговаривал с дочерью по телефону несколько минут назад.