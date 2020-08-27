Мишустин: ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась

Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что ситуация с коронавирусом в стране уже стабилизировалась.

Он напомнил, что правительство выделит почти 22 млрд рублей для выплат медикам, которые помогают бороться с коронавирусом, а также еще более 320 млн рублей на выплаты медработникам ФМБА (Федерального медико-биологического агентства).

- Прошу ускорить перечисление этих средств в регионы, чтобы люди как можно быстрее получили свои деньги, - поручил Мишустин.

В ходе своего большого интервью телеканалу "Россия-1" Владимир Путин также заявил о том, что Россия уже прошла пик эпидемии коронавируса. Президент надеется на то, что вторая волна заболеваемости обойдет страну стороной.

При этом он призвал людей не расслабляться раньше времени и соблюдать все меры безопасности, так как пандемия еще не закончилась.