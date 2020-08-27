Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании долга страны на 1 миллиард долларов

Александр Лукашенко Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидеров Владимиром Путиным о рефинансировании 1 миллиарда долларов долга страны.

- Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования, - приводит в четверг, 27 августа, слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Президент Республики добавил, что намерен "оставить у себя" этот миллиард долларов по договоренности с Москвой. Таким образом, по его словам, он сможет получить "хорошее подкрепление" для белорусского рубля.

Ранее сообщалось, что Кремль рассматривал вариант рефинансировании долга Белоруссии. Из-за протестов в республике, которые начались сразу же после президентских выборов, белорусский рубль заметно потерял свои позиции - официальный курс американской валюты с 10 августа вырос на 8,17%, евро - на 7,99% (по состоянию на 27 августа).

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