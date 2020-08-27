Советником главы Роскосмоса стал экс-гендиректор ПАО «Туполев»

Конюхов займет должность главного советника Роскосмоса. Фото: Роскосмос

Бывшего генерального директора ПАО «Туполев» Александра Конюхова назначили советником главы Роскосмоса. В его обязанности войдет интеграция предприятий ракетостроения и контроль за ходом создания наземной космической инфраструктуры для пилотируемой программы на Восточном. Об этом говорится в телеграм-канале Роскосмоса.

«Александр Владимирович Конюхов, бывший генеральный директор ПАО «Туполев» и вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по стратегической и специальной авиации, перешел на работу в ракетно-космическую отрасль», - сказано в сообщении.

В госкорпорации, рассказали, что Конюхов будет отвечать за интеграцию предприятий ракетостроения и контролировать ход создания наземной космической инфраструктуры для пилотируемой программы на Восточном.

Напомним, что в мае появилась информация о том, что Конюхов уходит с должности гендиректора ПАО «Туполев». В июне пришло подтверждение, что он покинул должность , которую занимал с 2016 года.