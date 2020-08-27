Владимир Путин: Моя дочь не советовалась со мной - делать или нет вакцину от коронавируса

Владимир Путин Фото: REUTERS

Испытать вакцину от коронавируса довелось не только ученым, которые принимали участие в создании сыворотки, но и дочь российского президента Владимира Путина. Глава государства рассказал, как узнал о вакцинации дочери.

- Моя дочь взрослый человек. Она просто сказала, что приняла такое решение, - рассказал Путин в большом интервью "Россия 1".

Президент отметил, что его дочери это было необходимо из-за работы, поскольку она общается с большим количеством людей.

- Чтобы нормально работать, ей нужно чувствовать себя защищённой. В первый день у нее температура была 38,4 в первый день, во второй день – 37 с небольшим и все. И после второй прививки (через 21 день) тоже был небольшой подъём температуры, но все нормально, - рассказал Путин.

Глава государства также добавил, что в сентябре Россия будет готова представить еще одну вакцину от коронавируса. Ее действенность и безопасность для людей не будет уступать первой.

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