Александр Лукашенко: С улицей никто за стол переговоров не сядет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен вести переговоры с улицей. По его словам, сесть за стол переговоров он сможет только с трудовыми и студенческими коллективами

«Бесчинствующие молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога. Никакого диалога они не хотят. И с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет» - заявил белорусский лидер на совещании с Минпромом.

Напомним, протесты в городах Белоруссии начались после прошедших 9 августа президентских выборах. Силовики преследовал протестующих, в том числе во дворах домов, избивали демонстрантов и журналистов.

Через несколько дней на улицах белорусских городов начали выстраиваться «живые цепочки» солидарности с требованиями убрать ОМОН с улиц города, остановить насилие, а также назначить честные президентские выборы. Такие цепи выстраивали работники крупнейших заводов республики, некоторые из которых объявили забастовку.