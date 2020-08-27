Лукашенко заявил, что не допустит обвала белорусского рубля

Лукашенко заявил, что не позволит национальной валюте упасть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство не допустит обвала белорусского рубля.

«Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар - пожалуйста, он сегодня стоит сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой - значит дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше - значит будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля», - заявил Лукашенко. Его слова передает Sputnik Беларусь.

На следующий день после голосования на выборах президента иностранная валюта поднялась в цене на несколько пунктов. На 27 августа процент роста составил: доллар на 8,17%, евро - на 7,99%.

Но при этом Александр Лукашенко заявил, что в республике с иностранной валютой нет «катастрофы», но признал, что в обменниках может не хватать наличности.

Напомним, некоторое время назад, после прошедших акций протестов в Минске стали выстраиваться очереди возле обменников. Граждане Белоруссии испугались обвала национальной валюты.

Акции протеста начались 9 августа 2020 года после выборов президента Белоруссии. Несогласные с результатами голосования граждане страны вышли на улицы. Мирные демонстрации переросли в протесты и столкновения с силовиками. Тысячи людей оказались в СИЗО. Многие жаловались, что ОМОН превысил полномочия в момент наведения порядков на улицах Минска.