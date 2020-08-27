Мурашко назвал российскую вакцину «достойным оружием» против коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Благодаря созданию вакцины Россия получила "достойное оружие" против коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал министр здравоохранения Мурашко.

По его словам, в больницах на данный момент находятся более 80 тысяч пациентов с коронавирусом, отметил он.

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса Гам-КОВИД-ВАК, под официальным названием «Спутник V». Однако в этом году вакцинировать планируют только лиц из групп повышенного профессионального риска заражения COVID-19, прежде всего врачей и учителей.