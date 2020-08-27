«Другой уровень. Удобно и красиво»: Путин за рулем «Ауруса» первым проехал по трассе Таврида

Путин за рулем «Ауруса» первым проехал по трассе Таврида

В четверг, 27 августа, президент России Владимир Путин открыл движение по скоростной трассе Таврида в Крыму, и оценил качество магистрали, первым проехав по ней за рулем «Ауруса».

«Другой уровень. Удобно и красиво», - отметил российский лидер, и предложил сделать специальные съезды к морю.

Путин за рулем «Ауруса» первым проехал по трассе Таврида

Как ранее сайт kp.ru писал, что трасса способна пропускать до 40 тысяч автомобилей в сутки. Четыре скоростные полосы позволят автомобилистам доехать от Крымского моста до Севастополя менее чем за три часа.

На торжественном мероприятии по открытию магистрали также присутствовал министр транспорта России Евгений Дитрих, который наградил строителей за создание качественной и безопасной федеральной автодороги, а также поблагодарил рабочих за то, что им удалось всего за три года уложить 2 миллиона 800 тысяч тон асфальта.