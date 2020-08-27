Когда-то Неймар и Месси играли в "Барселоне". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

33-летний нападающий "Барселоны" Лионель Месси желает, чтобы к нему в новой команде, английском "Манчестер Сити", присоединился его старый знакомый - бразилец Неймар. Оба южноамериканца в свое время играли за "Барсу", однако бразилец покинул клуб, став игроком "Пари Сен-Жермен".

По данным ESPN, Месси уже связался лично с Неймаром. И сказал, что хочет попасть в английскую Премьер-Лигу. И аргентинец хочет, чтобы за ним последовал его бразильский друг.

Но у Неймара - еще два года действия контракта с "Пари Сен-Жермен". А при этом, у самого Месси, который хочет уйти из "Барселоны", срок соглашения с каталонцами - еще один год.

Ранее появилась информация о том, что Лионель Месси связывался с представителями "Манчестер Сити". И там заинтересованы в услугах одного из лучших футболистов мира последнего десятилетия.