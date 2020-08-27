Российская вакцина от коронавируса поступила в гражданский оборот

Российская вакцина начала поступать в гражданский оборот Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российская вакцина от коронавирусной инфекции Гам-КОВИД-ВАК, под официальным названием «Спутник V», начала поступать в гражданский оборот. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко

«У нас появилось достойное оружие - это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот», - сказал министр, отметив, что уже сейчас на сайте Москвы открыта запись для желающих принять участие в клинических исследованиях третьей фазы.

Напомним, ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как будет проходить третий этап испытаний вакцины. По его словам, на последнем этапе добровольцев не будут предварительно госпитализироваться. Все желающие пройти испытания будут «приходить из дома и домой уходить», у них будут брать кровь в первый день испытаний для того, чтобы была «точка отсчета» для сравнения прироста антител.