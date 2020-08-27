В ВОЗ предсказали рост смертности от коронавиурса зимой

В ВОЗ предсказали Европе рост смертности от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ближе к зиме смертность от коронавируса может возрасти. Об этом заявил региональный директор подразделения Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге.

Ситуация будет усложняться из-за трех факторов.

- Первый — это возвращение в школы. Второй феномен — это сезон гриппа. И третий феномен - это чрезмерная смертность среди пожилого населения, которая наблюдается зимой, - подчеркнул представитель ВОЗ. Его цитирует агентство Reuters.

Эксперт пояснил, что рост смертности может быть связан с тем, что молодые люди - потенциальные переносчики коронавируса - вскоре выйдут на учебу и будут чаще контактировать с пожилыми. Поэтому контролировать распространение заболевание будет гораздо сложнее.

При этом он отметил, что ситуация, скорее всего, не вернется к той, которая была этой весной, потому что мир уже получил опыт по борьбе с инфекцией.

Напомним, к 27 августа число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 24 миллиона. Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса. По подсчетам специалистов, за все время пандемии от COVID-19 скончались 821 654 пациентов, а выздоровели 15,63 миллиона заразившихся.

На первом месте по количеству заражений по-прежнему находятся США. Далее идут Бразилия и Индия.