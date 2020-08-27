«Надо пристегнуться, а то потом придется штраф платить»: о чем Владимир Путин говорил со строителями трассы Таврида в «Аурусе»

Российский лидер принял участие в открытии магистрали в Крыму

В четверг, 27 августа, президент России Владимир Путин принял участие в открытии движения по новой скоростной трассе Таврида в Крыму, и поговорил со строителями скоростной магистрали.

«Надо пристегнуться, а то потом придется штраф платить», - отметил российский лидер, когда сел за руль «Ауруса», на котором он первым проехал по скоростной трасе, и высоко оценил качество магистрали.

«Другой уровень. Удобно и красиво», - заявил глава государств.

На торжественном мероприятии по открытию магистрали также присутствовал министр транспорта России Евгений Дитрих, который наградил строителей за создание федеральной автодороги, способной пропускать до 40 тысяч автомобилей в сутки, четыре скоростные полосы позволят автомобилистам доехать от Крымского моста до Севастополя менее чем за три часа.