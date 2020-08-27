Мурашко: начались поставки вакцины от коронавируса в медицинские учреждения

Мурашко заявил, что вакцину от коронавируса стали поставлять в медицинские учереждения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Общероссийской акции «Мы вместе» сообщил, что первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшее время будет поставлена в медицинские учреждения России.

«Сейчас начались уже первые поставки вакцины против коронавирусной инфекции в рамках клинических исследований третьей фазы», — заявил Мурашко.

Также он рассказал, что ещё три вакцины от SARS-CoV-2 находятся в России в процессе регистрации.

«У нас появилось достойное оружие — это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе на сайте Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы, почти 40 тыс. человек примут (в них) участие», — сказал глава Минздрава России, сообщает ТАСС.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин заявил, что Россия стала первой страной, чьи ученые сумели создать и зарегистрировать вакцину от коронавируса. После заявления главы государства сразу несколько мировых лидеров выразили желание опробовать лекарство на себе.

Так, президенты Филиппин и Сербии заявили об этом публично. В первую неделю после регистрации вакцины, Россия приняла 20 международных заявок на поставку препарата «Cпутник V». В данный момент 27 стран желают приобрести прививку. Но в разговоре с Александром Лукашенко президент России заявил, что Белоруссия станет первой страной получившей вакцину от коронавируса.