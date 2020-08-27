Эксперт рассказал, как в одном сезоне привиться от гриппа и от COVID-19

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Особенностью этого эпидемиологического сезона ОРВИ станет то, что в популяции будут одновременно циркулировать два наиболее опасных для здоровья человека респираторных вируса – это вирус гриппа и коронавирус SARS-CoV-2. В сентябре начинается широкая кампания по вакцинации от гриппа, известно, что в осенние месяцы третью расширенную фазу испытаний будет проходить и вакцина, направленная на профилактику новой коронавирусной инфекции, «Спутник V», разработка НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, получившая регистрацию в Минздраве.

Предполагается, что одними из первых новый противоковидный препарат получат учителя, соцработники, медики. Представители этих же профессий находятся и в группе риска по заболеванию инфекцией гриппа, а сочетание инфекций гриппа и COVID-19 может вызывать тяжелое течение болезни и провоцировать осложнения после выздоровления. Возможна ли параллельная вакцинация от гриппа и COVID-19, «КП» поинтересовалась у ученого – микробиолога, профессора Института молекулярной биологии РАН Петра Чумакова.

Как рассказал эксперт, любая вакцинация происходит в условиях реальной жизни, а не в лаборатории. Это значит, что на человека воздействует множество вирусов одновременно, и вакцинация от гриппа в этом году не станет помехой для вакцинации от COVID-19. С научной точки зрения нет никакого противопоказания к тому, чтобы, например, вакцинироваться и от гриппа, и от новой коронавирусной инфекции, только делать это нужно с перерывом во времени и под руководством специалиста.

Представляя вакцину от COVID-19 на брифинге в Министерстве здравоохранения, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцины от гриппа и вакцина «Спутник V», направленная на профилактику новой коронавирусной инфекции, имеют разные механизмы действия, вызывая разный иммунный ответ. Поэтому вакцинация от гриппа и от COVID-19 должна проходить последовательно, с промежутком в 2 – 3 недели. За это время иммунитет сумеет адаптироваться к первой вакцинации, придет в норму после интенсивного рабочего состояния.

В ТЕМУ

Не помешает ли прививка от гриппа вакцине от коронавируса

Знаменитый профессор ответил на три популярных вопроса про вакцинацию (подробности)