Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» на Смоленщине: протестировано более 600 человек

Фото: Минздрав​ России

Смоленская область второй год подряд принимает участие во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Некоторые, узнавая, что акция в этом году снова посетила их регион, приходили на тестирование повторно. С 20 по 26 августа мобильные пункты (МПТ) побывали в пяти городах области: Вязьме, Сафоново, Смоленске, Ярцево, Рославле.

Важно, что в этом году в рамках акции МПТ посетят много малых городов, а не только областные центры.

Фото: Минздрав​ России

- В настоящее время заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации все чаще выявляется и среди сельских жителей, - рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Смоленской области Марина Якушева. - И только многоплановая, в том числе информационная работа среди населения, как это происходит в рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», позволяет обратить широкое внимание на проблему распространения ВИЧ-инфекции и мотивировать население к тестированию.

Фото: Минздрав​ России

- Индивидуальные консультации нашли отклик у наших жителей, которые получили новые и достоверные знания о ВИЧ/СПИДе, - подытожила главный врач ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» Ольга Цыбакова.

Фото: Минздрав​ России

ВАЖНО

Может ли быть счастливая интимная жизнь у ВИЧ-инфицированных

Положительный тест на ВИЧ меняет жизнь и отношения, но совершенно не исключает их. Сегодня при правильно подобранной антиретровирусной терапии ВИЧ-положительные люди могут создавать семьи, рожать детей. Причем есть много историй счастливых союзов, в которых заболевание наблюдается только у одного из партнеров. Такие пары называются дискордантные.

Фото: Минздрав​ России

Конечно же, сексуальные контакты должны быть защищенными, и единственным возможным средством контрацепции должны стать презервативы. Да, терапия, которую проходят ВИЧ-инфицированные, способна предотвратить заражение партнера, но рисковать лишний раз не стоит ни в коем случае.

Естественно, эта мера снимается, когда пара начинает планировать беременность до момента зачатия ребенка. Вопрос беременности в дискордантных семьях нужно рассматривать отдельно.

Фото: Минздрав​ России

ЧТО ДАЛЬШЕ

На ВИЧ протестируют жителей Воронежской области

С 29 августа по 4 сентября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Воронежской области: Острогожске, Россоши, Лисках, Нововоронеже, Воронеже. Тестирование займет всего 15 минут, и за это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции и правилах профилактики.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru