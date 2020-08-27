Михаил Мишустин созвонился с белорусским коллегой

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ходе телефонного разговора премьер-министры России и Белоруссии, Михаил Мишустин и Романом Головченко обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества Москвы и Минска. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства

Мишустин и Головченко также затронули вопрос об укреплении взаимодействия в формате Союзного государства, и обсудили график российско-белорусских контактов на правительственном уровне.

Напомним, сегодня, 27 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским лидером Владимиром Путиным о рефинансировании долга республики на 1 миллиард долларов.

Президент Белоруссии утончил, что премьер-министры двух стран обсудят этот вопрос подробнее, а он намерен «оставить у себя» этот миллиард долларов по договоренности с Москвой. Таким образом, по его словам, он сможет получить «хорошее подкрепление» для белорусского рубля.