Посла Белоруссии вызвали в МИД Польши после слов Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посла Белоруссии в Варшаве вызвали в польское Министерство иностранных дел после публичных высказываний белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

По словам Пшидача, такое решение Варшава приняла после заявлений президента Белоруссии о якобы имеющемся желании Польши присоединить Гродненскую область.

«В связи с неоднократными безосновательными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши - сегодня в 15.00 Посол Республики Беларусь был вызван в Министерство иностранных дел Республики Польша», - говорится в заявлении замглавы внешнеполитического ведомства.

Напомним, когда Лукашенко на специально созванном заседании Совбеза обсуждал протесты в Белоруссии, он заявил о начале «внешней агрессии» против республики, в которую, по его словам, «понаехали» из Польши, Голландии, Украины, а также поручил усилить охрану границы, и в особенности отслеживать передвижение войск НАТО в Польшу и Литву.