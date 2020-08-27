Эксперт рассказал, как защитить банковскую карту от мошенников Фото: Анастасия Осипова

Центробанк и Visa сообщили банкам, что случилась утечка данных карт клиентов. В сеть попали данные 55 тысяч пользователей маркетплейса Joom.

Эксперт рассказал, что в таких случаях стоит делать обычным пользователям, чьи карты оказались взломаны.

- Рекомендуется не держать на карт-счете много денег, а перевести их куда-нибудь на текущий счет, на депозиты. Можно вообще для операций в интернете и всего остального сделать виртуальную платежную карту. Карта на одну операцию. Даже если ее украдут, вы ничего абсолютно не потеряете, - рассказал генеральный директор компании «Код безопасности» Андрей Голов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он также добавил, что многие банки предлагают услуги по страхованию от мошеннических операций. Но, в любом случае, большую сумму денег на карте лучше не держать.