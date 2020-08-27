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Многодетным нижегородским семьям помогут решить жилищный вопрос

Первым 30 семьям вручил жилищные сертификаты губернатор Глеб Никитин
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил жилищные сертификаты многодетным семьям.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил жилищные сертификаты многодетным семьям.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил 30-ти многодетным семьям жилищные сертификаты номиналом 470 тысяч рублей. С помощью такого сертификата счастливчики смогут оплатить достройку дома, внести первый взнос по ипотеке или договору купли-продажи жилого дома с земельным участком, либо погасить действующую ипотеку.

Напомним, 2 апреля 2020 года был принят региональный закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления им земельного участка на территории Нижегородской области». И теперь многодетные семьи, имеющие по региональному законодательству право на бесплатное предоставление участков для индивидуального жилищного строительства в собственность, могут выбрать вместо земельного участка жилищный сертификат.

«В нашем регионе более 26,6 тысячи многодетных семей. В очереди на бесплатное предоставление земельного участка стоят более 6 тысяч семей. Чтобы ускорить процесс получения поддержки, с апреля этого года мы расширили нормы регионального закона: теперь он позволяет вместо участка выбрать социальную выплату - сертификат на улучшение жилищных условий. Новая норма закона полностью отвечает задачам об особой поддержке семей с детьми, которые ставит перед нами президент Владимир Путин», – отметил Глеб Никитин.