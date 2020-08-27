«Умирал от недостатка кислорода ещё до того, как прибыла полиция»: Причиной смерти Джорджа Флойда назвали наркотики

Джордж Флойд умер от передозировки наркотиков Фото: REUTERS

Три месяца американская общественность была уверена в том, что жителя Миннесоты Джорджа Флойда задушил полицейский при задержании. Именно из-за этого началась волна протестов, именно из-за этого полицейские десятка штатов приклонили колени перед мирными жителями и именно из-за этого родилось движение Black Lives Matter, а многие произведения культуры и искусства были подвергнуты жесткой критике из-за напоминаний о расизме.

Но спустя три месяца власти штата Миннесоты обнародовали истинную причину гибели Флойда, которую записали в документах после его смерти патологоанатомы. Специалисты сделали заключение, что в крови погибшего было «так много метамфетамина и фентанила, что, если бы его тело обнаружили дома, очевидной причиной смерти назвали бы передозировку», передает телеканал Fox News, который служит протрамповским рупором.

Уточняется, что во время вскрытия на легких афроамериканца был обнаружен сильнейший отек, а сам орган весил в два-три раза больше нормы. Это говорит о том, что 46-летний мужчина уже умирал от недостатка кислорода в момент задержания.

Ведущий Fox News акцентирует внимание на том, что власти ждали все лето, чтобы опубликовать документ. А ведь за три месяца страну охватило движение Black Lives Matter и антифа, которое «разрушало страну во имя Джорджа Флойда».

Напомним, 25 мая полицейский Миннесоты в попытке задержать 46-летнего афроамериканца задушил его коленом. Американская общественность потребовала наказать офицера Дерека Шовина, который якобы превысил полномочия и больше положенного времени давил коленом на шею задержанного, от чего тот скончался. Бывшего заключенного похоронили в золотом гробу, но даже после таких почестей люди не смогли успокоиться.

Массовые демонстрации превращались в столкновения с полицией. Общественные места подвергнулись разрушениям и поджогам. На фоне антирасистской темы был снесен памятник работорговцу Эдварду Кольстону, снят с проката фильм «Унесенные ветром», переименована книга Агаты Кристи «Десять негритят», а Квентин Тарантино обвинен в намеренном использовании слова «нигер» в своих фильмах.