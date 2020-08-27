Эксперт назвал «нелояльным» запрет на возврат товаров, купленных в интернете Фото: Александр ГЛУЗ

Россиянам могут запретить возвращать товар, купленный в интернете. Ограничения могут коснуться смартфонов, косметики, нижнего белья и сложной бытовой техники.

Такая мера в отношении определенных категорий покупок уже действует для офлайновой розницы, теперь бизнес просит Минпромторг распространить его и на дистанционную торговлю. Об инициативе сообщала газета "Известия".

Юрист по защите прав потребителей Яна Бондаренко уверена, что такое нововведение, если оно будет принято, ущемит права потребителей.

При покупке в интернете человек не имеет возможность рассмотреть товар, оценить его цвет и качество, ведь снимки часто не передают всей фактуры.

- Это нелояльно. Потому что картинка в интернет-магазине может быть сделана так, что она не отражает действительность. Если отменят возврат, то это будет ущемлением, — сказала Бондаренко в беседе с Пятым каналом.

В таком случае покупателям будет непросто защищать свои права. Чтобы доказать, что ритейлер неправ, придется обращаться в суд.

- Сегодня не все продавцы разрешают открыть и посмотреть товар. Поэтому важно иметь возможность его вернуть. Если товар не подходит, то потребитель оплачивает только сумму доставки и возвращает товар. Только так можно себя обезопасить, — уверена эксперт.

Если поправки будут приняты, то доверие к интернет-площадкам подорвется. При этом юрист признает, что из-за возвратом многие несут большие убытки.