МИД Белоруссии назвал причину атаки на посольство Ливии в Минске. Фото: предоставлено КП очевидцами

Внутренние противоречия между ливийскими дипломатами стали причиной инцидента в посольстве Ливии в Минске. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства иностранных дел Белоруссии.

В ведомстве уточнили, что на территории дипмиссии находятся не только аккредитованные дипломаты и административно-технический персонал, но и лица, которые привлечены для охраны.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 27 августа, В Минске около 30 человек атаковали ливийское посольство, при этом органы правопорядка не приняли мер против штурмующих здание дипмиссии.

В МИД Белоруссии пояснили, что Минск не может вмешиваться во внутренние дела ливийского посольства и призывает стороны решать все спорные вопросы путем переговоров.

«Жалоб о телесных повреждениях и побоях ни от одной из сторон конфликта не поступало … Правоохранительными органами никто не задерживался», - отметили в ведомстве.