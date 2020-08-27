Эксперт объяснил, почему доллар и евро начали резко расти Фото: REUTERS

На этой неделе доллар и евро рвутся к новым рекордам. В четверг, 28 августа, американская валюта стоит уже 75 рублей, а европейская - 89. Ситуация довольно нетипичная, тем более, что цена на нефть остается довольно высокой.

- По всей видимости, это просто легкая паника, связанная с чувствительностью в основном российских участников рынка к геополитике. Крупные банки, физические лица помнят, что было в 2014 году, что было в 2015-2016 году, знают, как может влиять геополитика. ... Поэтому как только было заявлено, что могут быть введены санкции, рубль стал ослабляться, - объяснил Тимур Нигматуллин, инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» в эфире радио "Комсомольская правда".

Исходя из этого эксперт сделал вывод, что рубль как ослаб, так может и укрепиться, если геополитика перестанет на него влиять.