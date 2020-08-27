Эксперт рассказал, как вакцина «Спутник V» будет сочетаться с прививкой от гриппа

Вакцину должна быть разработана так, чтобы все компоненты были иммуногенными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, насколько безопасна новая вакцина от коронавируса в сочетании с сезонной прививкой от гриппа, и о том возможно ли появление в будущем единой прививки от двух болезней в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

«В принципе такие вакцины существуют, когда объединяют в одну вакцину разные вирусы, например коревая и краснушная вакцина. Проблема не в том, чтобы соединить, а проблема – создать.То есть вакцину нужно разработать так, чтобы все компоненты были иммунногенными, и чтобы она была безопасна», - сказал Болибок.

Он также подчеркнул, что созданная российскими учеными прививка прошла все протоколы и показала свою эффективность во время клинических испытаний.

«Вакцина все-таки прошла протоколы, необходимое количество людей по протоколам для ее ускоренной регистрации было набрано. Самое главное, что она показала свою иммуногенность, то есть возникает очень хороший и гуморальный иммунный ответ, то есть ответ на антитела, и клеточный иммунный ответ. Что самое главное, клеточный иммунный ответ, это долгосрочный иммунитет», - сказал эксперт.

Напомним, что 11 августа президент Владимир Путин объявил о первой зарегистрированной в мире вакцине от коронавируса. В первую неделю Россия получила заказ на поставку «Спутник V» от 20 государств. 27 апреля Минздрав заявил, что вакцина в ближайшем времени поступит в широкий доступ.