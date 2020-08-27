Александр Мрочеко Фото: Павел МАРТИНЧИК

В четверг, 27 августа, Минздрав Белоруссии уволил с должности директора Республиканского научно-практического центра «Кардиология» известного белорусского кардиолога и ученого Александра Мрочека без объяснений причин, «по инициативе нанимателя».

Как писал сайт kp.ru, в РНПЦ «Кардиология» ранее приехал и.о. министра здравоохранения Пиневич. Врачи и сотрудники центра собрали подписи под коллективным обращением, в котором они требуют сохранить за Мрочеком его должность. Письмо адресовано администрация президента, Совет министров, Минздрав и Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

В Минске медики проводят акцию против увольнения академика Мрочека Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После чего медики собрались перед зданием РНПЦ, а позже переместились на проспект Дзержинского. В реках они держат с плакатами, на которых призывали вернуть директора, а также прекратить преследования врачей в республике. На плакатах можно прочесть «Верните Мрочека», «Не увольняйте врачей», «Уволите – кто будет лечить?», «Там, где бьется сердце, нет места лжи, агрессии, геноциду».

В руках медики держат с плакатами, на которых призывали вернуть директора, Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Мрочеко руководил РНПЦ «Кардиология» с 2008 года, он является главным кардиологом Минздрава Белоруссии, доктором медицинских наук, академиком НАН Беларуси. Академик. В центре проводятся уникальные операции на сердце, а в 2024 году планируют запустить центр гибридной хирургии.

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