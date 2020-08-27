В Минске проходят акции сторонников и противников Лукашенко

В четверг, 27 августа, в Минске проходят акции сторонников и противников белорусского лидера Александра Лукашенко. Первые собрались возле универмага «Беларусь», оппозиционеры должны были собраться на площади Свободы, однако, как сообщает корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин их маршрут изменился.

«Площадь Свободы и прилегающие территории очистились сами по себе. Народ мелкими группами отправился на площадь Независимости - к конечной точке несостоявшегося марша», - рассказал Стешин об акции протеста оппозиции.

Как писал сайт kp.ru, именно у Ратуши на площади Свободы произошло задержание представителей прессы, которая собиралась освещать акцию протеста. Среди них был фотокорреспондент «Комсомольской правды» в Беларуси Павел Мартинчик.

В Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что задержаний не было, а журналисты были доставлены в Октябрьское РУВД белорусской столице для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.