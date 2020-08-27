МВД Белоруссии опубликовало видео задержания 19-летнего участника беспорядков

В Жлобине задержали молодого человека, учинявшего беспорядки 9 и 10 августа после выборов. Фото:МВД Белоруссии

МВД Белоруссии 27 августа опубликовало видео задержания одного из участников беспорядков.

В Жлобине сотрудники местного РОВД нашли 19-летнего молодого человека, который 9 и 10 августа после президентских выборов принимал участие в акциях протеста в районе центральной площади города.

В отделении отмечают, что молодой человек в компании своих друзей бросал в сотрудников милиции и их служебные автомобили арматурой, тротуарной плиткой и штакетинами.

Причем парень уже дважды был судим за кражи и неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за бесправное вождение, совершение ДТП и оставление места аварии.

Напомним, что 9 августа после выборов президента Белоруссии в стране начались акции протеста. Граждане требовали устроить перевыборы. Мирные демонстрации быстро превратились в погромы и противостояния с силовыми структурами. Тысячи людей были задержаны и отправлены в СИЗО.

В ходе протестов погибли трое протестующих. Во многих организациях и заводах начались забастовки.Александр Лукашенко в разговоре с рабочими заявил, что перевыборов не будет. В СК страны поступили данные, что протесты организованы извне. Руководящему составу одного из заводов были присланы смс с угрозой жизни родным и близким в случае отказа от участия в забастовках.