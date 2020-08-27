МВД Белоруссии прокомментировало задержание журналистов в Минске Фото: REUTERS

В Министерстве внутренних дел Белоруссии прокомментировали задержание журналистов в Минске у Ратуши на площади Свободы.

В ведомстве уточнили, что журналисты были доставлены в Октябрьское РУВД белорусской столице для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. При это в пресс-службы МВД Белоруссию подчеркнули, что задержаний не было.

«Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены», - говорится в сообщении пресс-службы белорусского МВД.

Как писал сайт kp.ru, у Ратуши на площади Свободы в Минске задержали журналистов, которые собирались освещать акцию протеста в белорусской столице, и увезли их на микроавтобусе. Среди них был фотокорреспондент «Комсомольской правды» в Беларуси Павел Мартинчик.

Напомним, сегодня в Минске проходят акции сторонников и противников белорусского президента Александра Лукашенко. На площади Свободы должны были собраться оппозиционеры, однако, как сообщает корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин их маршрут изменился.