Ирина Винер объяснила, почему россиянки не подали заявку на Чемпионат Европы в Киеве

Ирина Винер объяснила, почему российские гимнастки не подали заявку на Чемпионат Европы в Киеве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

26-28 ноября в Киеве должен пройти чемпионат Европы по художественной гимнастике. Однако пока неизвестно, состоится турнир или нет. Окончательное решение примут только 28 сентября.

Российская команда пока не спешит подавать заявку на соревнования. По словам главного тренера Ирины Винер, точного решения о проведении чемпионата пока нет, поэтому Россия не может подавать заявку на "несуществующие соревнования".

- Конечно, на сегодняшний день мы не можем подавать заявку, потому что нам нужно платить за гостиницу, а эта сумма невозвратная. Соревнований, скорее всего, не будет, я разговаривала со многими странами, они подали заявки, но деньги платить не хотят и не будут платить, пока не будет решения о проведении соревнований, - объяснила Винер. Ее слова приводит "РИА Новости".

Кроме этого, до Киева российской команде довольно сложно добираться. Прямых рейсов, как и поездов нет, а лететь через другие страны в нынешних условиях тоже проблематично.

По словам Винер исход этих соревнований для нашей команды по большому счету не очень важен. Квоты на олимпиаду российские гимнастки уже завоевали, поэтому чемпионат Европы ничего не изменит.

- Если бы это было в другое время, мы бы участвовали, мы готовы, мы тренируемся, всё у нас в порядке. Но в связи с тем, что такое произошло, мы не можем рисковать первыми номерами, а также вторыми и третьими, - заключила Винер.