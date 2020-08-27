Познер вступился за омских врачей, лечивших Навального

Владимир Познер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал заявление немецких врачей о вероятном отравлении блогера Алексея Навального, который сейчас находится на лечении в берлинской клинике Charite.

Обвинения в адрес омских врачей Познер назвал необоснованными и ничем не подкреплёнными, отметив, что речь идет о разных подходах.

«Я не верю, что наши врачи в Омске врут, когда они говорят то, что они говорят … Не думаю, что немецкие врачи врут, я уверен, что они не врут. Я полагаю, что тут дело в разных подходах», - заявил журналист в интервью радио Sputnik.

Напомним, ранее обвинения в якобы отравлении Навального прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который завил, что Москва тоже заинтересована в том, чтобы понять и определить причину случившегося с блогером. Позже об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, и отметил недопустимость «скороспелых и необоснованных обвинений.