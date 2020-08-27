Спецкор "КП" Дмитрий Стешин задержан в Минске

Спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина задержали в Минске во время освещения акции протеста.

По его словам, в автозаке «ребята сидят на бронежилетах», и везут всех в какое-то РОВД. Всего было около 200 человек, которых не задерживали, а приглашали для проверки в автозак. Уже из автозака Стешин сообщил, что с ним едет около 40 человек, и один омоновец, который достаточно доброжелательно разговаривает

Ранее силовики начали задержания участников акции протеста на площади Независимости в Минске. Как отметил спецкор «КП» силовиков там в десять раз больше, чем участников акции.

Как писал сайт kp.ru, оппозиционеры должны были собраться на площади Свободы, но маршрут изменился, после того, как именно у Ратуши на площади Свободы произошло задержание журналистов, которая собиралась освещать акцию протеста. Среди них был фотокорреспондент «Комсомольской правды» в Беларуси Павел Мартинчик.

В МВД Белоруссии заявили, что задержаний не было, а представители прессы были доставлены в Октябрьское РУВД белорусской столице для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.